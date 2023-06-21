Роналду установил мировой рекорд в матче сборной Португалии

38-летний Роналду вышел на поле в отборочном матче Евро-2024 против сборной Исландии и установил новый рекорд. В юбилейной игре Роналду также забил победный гол, отличившись на 89-й минуте. У португальца теперь пять мячей в отборочном турнире.

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом - я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо", - приводит слова Роналду Record со ссылкой на эфир RTP.

Португальский нападающий, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за "Аль-Наср", стал первым игроком в истории футбола, кому удалось сыграть 200 матчей за сборную. На втором месте Бадер аль-Мутава из Кувейта (196). Из европейцев 180 матчей сыграл испанец Серхио Рамос (шестое место).

На счету Роналду 122 гола в составе сборной Португалии. Это тоже рекордный показатель. На втором месте иранец Али Даеи (109).

Добавим, что перед матчем Роналду вручили официальный сертификат, подтверждающий его рекорд.

Сборная Португалии занимает первое место в отборочной группе "J" с 12 очками после 4 туров. На счету португальской сборной 14 забитых и ни одного пропущенного мяча.