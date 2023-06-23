Видео ⟩ Вера Мусаелян: Два года я была влюблена в рижанина, он открыл мне мир

Отношения Веры Мусаелян с оппозиционным политиком Ильей Яшиным стали одним из важных факторов, почему власти обратили внимание на группу. История этих отношений закончилась, и бывшие возлюбленные больше не общаются: "Я, естественно, наблюдаю, переживаю, хожу на суды, но, скорее, как любой небезразличный гражданин, а не как человек, у которого с ним какие-то личные отношения".

Илья Яшин - один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины. Уголовное дело против политика было возбуждено в 2022 году из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Вера Мусаелян Фото: Пресс-фото

О политике в лирике и новом альбоме

"Дело не в том, что я решила петь про политику, а дело в том, что это стало меня волновать. Точно так же, как меня волновали только мои потрясающие мужчины, только мои потрясающие влюбленности. Поэтому теперь песни изменились. Я бы хотела, чтобы через некоторое время ситуация была такой, чтобы меня опять так сильно не волновали политические вопросы, чтобы я просто ходила на выборы, отдавала свой голос и занималась своими делами", - признается Вера.

С ее слов, новый альбом "Сделаем вид" - хроника событий последних четырех лет:

"Я никогда не думала, что буду писать песни о войне. [...] Этот альбом получился очень сильным, очень многогранным. Но он не получился трагичным или военным. Это, опять же, только о человеке, его чувствах, о женщине во всем этом. [...] Но я хотела бы не писать такие песни. Я хотела бы, чтобы через какое-то время (и желательно, чтобы через очень короткое время) я бы больше не писала таких сильных песен, песен про войну".

AloeVera представит 7 июля в Юрмале новый альбом "Сделаем вид". Вера Мусаелян обещает зрителям, что их концерт не перестанет быть радостным, веселым и танцевальным. Обязательно прозвучат и старые, и новые песни!