Задержан мужчина, его подозревают в сексуальном насилии над мальчиками

По сообщению сотрудников Государственной полиции, мужчина 1968 года рождения арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними и подстрекательстве несовершеннолетнего к производству порнографических материалов.
От преступления пострадали двое несовершеннолетних мальчиков, которых подозреваемый встретил в подъезде дома в Риге в 2022 году. Также правоохранители задержали еще одного мужчину, который не сообщил в органы безопасности об особо тяжком преступлении, совершенном в отношении одного из мальчиков. Расследование уголовного дела продолжается.
Потерпевшие рассказали о пережитом сексуальном насилии полиции. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и установлен возможный виновник.
В ходе расследования полиция выяснила, что предполагаемый преступник познакомился с двумя пострадавшими мальчиками весной 2022 года в подъезде многоквартирного дома в Риге. Через некоторое время, завоевав доверие мальчиков, мужчина в разных местах изнасиловал их. О том, что половые акты совершались с несовершеннолетними, знал и сосед виновного.
Предполагаемый преступник совершал свою преступную деятельность в отношении несовершеннолетних в период с весны 2022 года по осень того же года. Также мужчина подстрекал одну из жертв заняться производством порнографического материала, предложив ему деньги, но мальчик отказался.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1968 года рождения, ранее не попадавшего в поле зрения полиции. Также задержан его сосед - мужчина 1996 года рождения, который, зная о совершенных особо тяжких уголовных правонарушениях, не сообщил об этом в полицию.
Полиция провела обыск по месту жительства обоих мужчин, в ходе которого изъяла различные вещественные доказательства.
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