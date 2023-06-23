От второй ракетки мира до завершения карьеры всего за один год. Грустная история эстонки Анетт Контавейт

Как оказалось, у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска (Discopathia lumbalis), которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому дальше оставаться на высшем уровне в дисциплине со столь большой конкуренцией невозможно".

На завершение игровой карьеры Анетт смотрит с оптимизмом: "Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру. Я надеюсь, что вдохновила многих тем, что, даже будучи выходцем из маленькой страны, можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизнь ещё может многое предложить мне. Я готова к новым вызовам".