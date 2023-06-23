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От второй ракетки мира до завершения карьеры всего за один год. Грустная история эстонки Анетт Контавейт

rus.tvnet.lv
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Буквально год назад эстонская теннисистка Анетт Контавейт сенсационно взлетела на вторую строчку мирового рейтинга WTA, на которой смогла продержаться всё лето. На этой неделе эстонка также неожиданно объявила о завершении карьеры.

Начиная с прошлого сезона Контавейт испытывала проблемы со здоровьем, много пропустила из-за болей в спине и в итоге приняла решение отказаться от выступлений ради возможности продолжать нормальную жизнь.

Сейчас Контавейт занимает 79-е место в мировом рейтинге. На этой неделе эстонка обратилась к свои поклонникам в Instagram с заявлением. Приводим его полностью:

"Я начала заниматься теннисом 22 года назад, соревнуюсь с 7 лет, а с 2007 года выступаю и на международной арене. Все эти годы я упорно и самоотверженно работала, чтобы войти в число лучших профессиональных теннисисток.

Сегодня я сообщаю, что завершаю свою профессиональную карьеру. Это чрезвычайно эмоциональное решение для меня, потому что я люблю теннис. Я люблю эту игру, которая до сих пор была центром моей жизни, моей страстью и желанием добиться наилучших из возможных результатов. Каждый профессиональный игрок знает, как трудно достичь вершины в теннисе и ещё труднее удержаться на ней. Для каждого завоёванного титула приходится много работать не только физически, но и морально.

Как оказалось, у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска (Discopathia lumbalis), которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому дальше оставаться на высшем уровне в дисциплине со столь большой конкуренцией невозможно".

На завершение игровой карьеры Анетт смотрит с оптимизмом: "Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру. Я надеюсь, что вдохновила многих тем, что, даже будучи выходцем из маленькой страны, можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизнь ещё может многое предложить мне. Я готова к новым вызовам".

Эстонка сообщила, что последний раз выйдет на корт в рамках Уимблдонского турнира, который пройдёт с 3 по 16 июля.

В возрасте 27 лет Анетт уходит из тенниса с шестью титулами WTA и одним четвертьфиналом "Большого шлема".

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