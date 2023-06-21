На Лиго над пляжем в Юрмале пролетели военные самолеты

В пятницу, 23 июня, в 13:00 над Юрмалой состоялся низкий полет группы военных самолетов, во время которого вдоль всего пляжа пролетели MC130J Hercules, M28, АН-2 и вертолеты UH-60 Black Hawk, сообщили в самоуправлении Юрмалы.