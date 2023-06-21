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На Лиго над пляжем в Юрмале пролетят военные самолеты

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж в Юрмале
Пляж в Юрмале Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 23 июня, в 13:00 над Юрмалой состоится низкий полет группы военных самолетов, во время которого вдоль всего пляжа пролетят MC130J Hercules, M28, АН-2 и вертолеты UH-60 Black Hawk, сообщили в самоуправлении Юрмалы.

Полет проводится в честь Лиго и единства летчиков стран НАТО в деле укрепления оборонных способностей Латвии.

В Латвии эти самолеты участвуют в учениях воздушных и сухопутных сил, в ходе которых отрабатываются навыки поддержки с воздуха специальных операций на земле.

В учениях принимают участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Италии и США.

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