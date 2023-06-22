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Известный музыкант Янис Шипкевицс с семьей покидает Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Известный музыкант Янис Шипкевицс поделился в социальных сетях новостью о том, что он не только начнет учиться в магистратуре, но и вместе с семьей временно покинет Латвию.

В соцсетях Шипкевицс пишет: "Пришло время для новой главы в жизни. С осени я начну учебу в Стокгольме - в Шведской королевской музыкальной академии (KMH - Kungl. Musikhögskolan) на степень магистра. Есть много неизвестного, но есть очень хорошее ощущение от возможности нарушить привычный ритм жизни и освоить новые навыки.

В связи с этим я хотел бы обратиться к вам за помощью. С августа я, Зане и наши малыши ищем жилье в Стокгольме сроком на два года. Нас четверо - я, моя жена Зане, Кристап (4) и Юна (2)".

Музыкант призвал неравнодушных поделиться его публикацией. 

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