В возрасте 32 лет умер бывший футболист сборной Литвы

"В понедельник утром литовская футбольная семья получила трагическое известие - неожиданно скончался бывший игрок национальной сборной Каролис Хведукас. От имени всего футбольного сообщества ЛФФ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Литовской федерации футбола.

"Все в "Дандолке" потрясены, узнав о смерти полузащитника Каролиса Хведукаса. Литовский футболист, известный как "Дикий с Востока", присоединился к "Дандолку" в 2018 году. Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Каролиса. Да упокоится он с миром", - говорится в заявлении ирландской команды.