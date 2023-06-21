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В возрасте 32 лет умер бывший футболист сборной Литвы

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Каролис Хведукас
Каролис Хведукас Фото: AFP / Scanpix

На 33-м году жизни умер бывший полузащитник сборной Литвы Каролис Хведукас, сообщает официальный сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).

"В понедельник утром литовская футбольная семья получила трагическое известие - неожиданно скончался бывший игрок национальной сборной Каролис Хведукас. От имени всего футбольного сообщества ЛФФ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Литовской федерации футбола.

Литовские СМИ сообщают, что обстоятельства смерти Хведукаса расследует полиция.

Футболист выступал за клубы "Судува", "Сплит" (Хорватия), "Хойничанка" (Польша), "Дандолк", "Уотерфорд" (оба - Ирландия), "Оратори Юз" (Мальта), КПВ (Финляндия).

"Все в "Дандолке" потрясены, узнав о смерти полузащитника Каролиса Хведукаса. Литовский футболист, известный как "Дикий с Востока", присоединился к "Дандолку" в 2018 году. Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Каролиса. Да упокоится он с миром", - говорится в заявлении ирландской команды.

В составе сборной Литвы Хведукас провёл 20 матчей.

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