Игрок "Челси" назвал период в России одним из худших в жизни

В 2005 году Силва был отправлен в аренду из португальского клуба высшей лиги "Порту" в московское "Динамо", где в какой-то момент защитник почувствовал себя очень плохо. Выяснилось, что Силва заболел туберкулёзом.

"Я перешёл в "Динамо" из "Порту", во время предсезонной подготовки мне стало очень плохо. После некоторых анализов врачи выявили сильно прогрессирующий туберкулёз. Мне хотели провести операцию на лёгком в России. А я точно знаю, что после этого больше никогда не смог бы играть в футбол. Это было действительно очень сложное время", - приводит слова Силвы пресс-служба "Челси".

Представители футболиста договорились, что он будет проходить курс лечения в Португалии. Как итог - Тиагу Силва за "Динамо" так и не сыграл. Он был отдан в аренду в бразильский "Флуминенсе", который выкупил трансфер.

"Те полгода в России были одним из худших периодов в моей жизни. Я думал, что больше никогда не смогу играть в футбол", - добавил защитник.

После времени, проведённого в России, Силва на несколько лет вернулся на родину, где играл за "Флуминенсе". В 2009 году он перешёл в "Милан", где стал одним из лучших защитников в мире. После этого бразилец выступал за "ПСЖ" и "Челси".

В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл за "Челси" 27 матчей в чемпионате Англии, в которых отличился двумя результативными передачами.

На счету Силвы также 113 матчей за сборную Бразилии.