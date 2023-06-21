Украина все ближе к вступлению в ЕС

ЕС присвоил Украине статус страны-кандидата в июне прошлого года.

ЕК выдвинула Киеву семь критериев, которые должны быть выполнены до начала переговоров, в том числе требования к усилению борьбы против коррупции и проведения реформ судебной системы.

Дипломаты ЕС открыли, что два выполненных Киев условия связаны с сокращением политического влияния на СМИ и реформами судебной системы.

Дипломаты отметили, что в оценке Брюсселя Украина достигла "известного прогресса" и в отношении остальных пяти критериев.

ЕК готовится в октябре выступить с более полной оценкой прогресса Украины и заключением о том, начать ли переговоры о присоединении Украины к блоку.

Киев старается добиться начала переговоров уже в этом году и подчеркивает, что в этом плане достигнуты значительные успехи, одновременно с борьбой против сил России.

Присоединение к началу переговоров требует согласия всех 27 стран-участниц. Но это все равно будет только начальный этап, и Киев, скорее всего, пройдет несколько лет в проведении реформ и в исполнении жестких требований, пока Украина сможет вступить в ЕС.

Страны ЕС, например, Польша и страны Балтии, поддерживают попытки Украины стать страной-участницей ЕС, в свою очередь, такие страны, как Германия и Нидерланды, не хотят торопить этот процесс.