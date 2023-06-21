Европейская комиссия (ЕК) в среду сообщила, что Украина реализовала две из семи реформ, которые необходимо сделать до начала официальных переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС).
Украина все ближе к вступлению в ЕС
ЕС присвоил Украине статус страны-кандидата в июне прошлого года.
ЕК выдвинула Киеву семь критериев, которые должны быть выполнены до начала переговоров, в том числе требования к усилению борьбы против коррупции и проведения реформ судебной системы.
Дипломаты ЕС открыли, что два выполненных Киев условия связаны с сокращением политического влияния на СМИ и реформами судебной системы.
Дипломаты отметили, что в оценке Брюсселя Украина достигла "известного прогресса" и в отношении остальных пяти критериев.
ЕК готовится в октябре выступить с более полной оценкой прогресса Украины и заключением о том, начать ли переговоры о присоединении Украины к блоку.
Киев старается добиться начала переговоров уже в этом году и подчеркивает, что в этом плане достигнуты значительные успехи, одновременно с борьбой против сил России.
Присоединение к началу переговоров требует согласия всех 27 стран-участниц. Но это все равно будет только начальный этап, и Киев, скорее всего, пройдет несколько лет в проведении реформ и в исполнении жестких требований, пока Украина сможет вступить в ЕС.
Страны ЕС, например, Польша и страны Балтии, поддерживают попытки Украины стать страной-участницей ЕС, в свою очередь, такие страны, как Германия и Нидерланды, не хотят торопить этот процесс.
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