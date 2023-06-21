Евросоюз договорился о новых санкциях против России

Председательствующая в настоящее время в ЕС Швеция объявила, что новый пакет санкций включает в себя в том числе меры против обхода ранее установленных санкций, а также внесение новых юридических и физических лиц в "черные" списки.

Подробная информация о новых санкциях будет обнародована позже на этой неделе, когда пакет, согласованный послами государств-членов, будет официально одобрен в рамках письменной процедуры.

После вторжения России в Украину 24 сентября прошлого года Евросоюз уже ввел десять очередей санкций против Москвы. Под санкции попали компании и банки, даже отдельные отрасли, в том числе российская энергетика. К более чем 1000 физических лиц применено замораживание активов и ограничения на въезд.

Были предприняты огромные усилия для закрытия торговых брешей с целью не позволить режиму диктатора Владимира Путина получать товары, необходимые для продолжения войны.

Однако, если не считать ранее введенных санкций против Ирана, который поставляет русским роботы-беспилотники, это первый случай, когда принято решение о принятии мер против торговцев в третьих странах.