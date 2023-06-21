Разумеется, главные новости 21 июня связаны с продолжением трагической истории в Роговке - по подозрению в убийстве маленькой Юстине арестованы ее отец и мачеха. Но произошли и другие события, например, Министерство образования не смогло обеспечить доступ к результатам экзаменов. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 21 июня ⟩ Арестованы отец и мачеха Юстине, недоступны результаты экзаменов и штраф Swedbank
Маленькая Юстине найдена мертвой:
Госполиция подтвердила, что по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой задержаны два человека - ее отец и мачеха. Об этом полиция сообщила в своем Twitter.
"Я сижу на таблетках, иначе не могу". В понедельник, 20 июня, мачеха Юстине поделилась с журналистами программы Degpunktā своей "душевной болью" в связи с исчезновением маленькой приемной дочери.
27 мая в Роговке проходили поиски маленькой Юстине, организованные Государственной полицией и волонтерской организации Bezvests.lv, в которых приняли участие более 100 волонтеров. В них участвовал и отец Юстине. 21 июня отец и мачеха Юстине были арестованы по подозрению в ее убийстве.
Маленькая Юстине была объявлена пропавшей без вести в Роговке Резекненского края в начале мая, а 20 июня пришло трагическое известие о том, что девочка найдена мертвой с явными телесными повреждениями. Местные жители выразили возмущение произошедшим и высказали несколько версий о том, в каком доме могла быть найдена Юстине, сообщает Латвийское телевидение.
Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила неофициальную информацию об аресте родителей семилетней Юстине Рейниковой, тело которой со следами побоев было найдено во вторник, 20 июня, спустя полтора месяца после ее исчезновения.
Новости Латвии:
С 1 июля вступают в силу новые размеры порогов минимального дохода. Они распространяются на получателей государственных пособий по социальному обеспечению, получателей минимальных пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца и получателей социальной помощи в органах местного самоуправления, сообщает Министерство благосостояния.
Министерство образования и науки выявило проблемы в синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов.
В МОН указали, что в настоящее время образовательные учреждения имеют доступ к части сертификатов учащихся по сдаче централизованных экзаменов, постепенно будет восстановлена и передача остальных данных и информации между учреждениями.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о заключении соглашения со Swedbank в Латвии в связи с нарушением санкций, наложенных на РФ из-за оккупации Крыма.
С июля вступят в силу новые тарифы на распределение электроэнергии, что значительно увеличит счета за электричество. Для домохозяйств с более мощным подключением они увеличатся на целых 157%, сообщает Panorama.
Янис Банис из Кекавы вместе со своей семьей пережил кое-что, о чем ему захотелось рассказать всем, ведь это история о внимании, доброте и человечности, которые проявляют друг к другу совершенно незнакомые люди.
Спасаясь от войны в Украине, Карина уехала из страны, чтобы жить в Латвии с отцом. После долгого рабочего дня она вышла с работы на улице Лачплеша, но столкнулась с неприятной ситуацией. Двое молодых людей выхватили из рук Карины телефон стоимостью 1500 евро, сообщает программа Bez Tabu.
Во время поездки из Валки в Стренчи 4-летний ребенок, играя с автобусным билетом своей матери, повредил его. Контролеры высадили из автобуса и ребенка, и мать, так как они использовали недействительный билет. Мать отказалась купить новый билет или заплатить штраф, сообщает Bez Tabu.
За рубежом:
Несколько новостных Telegram-каналов сообщают, что под Москвой утром 21 июня упали три беспилотника, два из них летели к воинской части, пишет Русская служба BBC.
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) существует угроза взрыва или аварии, так как российские силы заминировали охладитель станции, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
При поиске небольшой туристической подводной лодки, которая направлялась к месту крушения "Титаника", во вторник, 20 июня, с помощью гидроакустической технологии были услышаны "стучащие" звуки, сообщают американские СМИ.
Американская певица Биби Рекса (Bebe Rexha) получила серьезную травму во время концерта.
Интересное чтиво:
В рамках дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" продолжаем обсуждать новости, которые взрывают общество и социальные сети. На этот раз в фокусе внимания трагедия в Роговке и политические игры в Сейме и Рижской думе.
Из окон охраняемого памятника культуры в сердце Риги, по адресу ул. Бривибас, 19, открывается один из самых эксклюзивных видов города на памятник Свободы. Вы можете позволить себе квартиру там, только если вы наследник или очень богатый человек.
17 июня в баре Laska V21 в рамках мероприятий Baltic Fetish Weekend прошла БДСМ-вечеринка Kinky Rainbow Party, на которой было предложено несколько практик - шибари, Sensation Play ("Чувственная игра"), Wax play ("Игра воском") и порка.
Вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципста в Межапарке прошла вечеринка, в которой приняла участие съемочная группа сериала No mīlestības līdz naidam ("От любви до ненависти"). Вечеринка обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом.
Бои в Запорожье и на юге Донецкой области не утихают, а местами становятся все более ожесточенными. Вооруженные силы Украины медленно вгрызаются в российскую оборону на разных участках, а российские войска пытаются контратаковать и перебрасывают резервы, рассчитывая остановить продвижение украинской армии до того, как она выйдет к основным оборонительным рубежам. Последние события на фронтах в Украине — в кратком обзоре Би-би-си.
На встрече с африканскими лидерами в прошлые выходные Владимир Путин заявил, что полномасштабная война с Украиной, начатая Россией почти полтора года назад, продолжается по вине Киева и могла уже закончиться миром. В подтверждение своих слов президент России продемонстрировал гостям некие документы, якобы подписанные украинскими властями прошлой весной после переговоров в Стамбуле, а затем обвинил Киев в срыве договоренностей. На самом деле эта трактовка событий далека от реальности. Би-би-си рассказывает, что не так с версией, озвученной Путиным.
В редакцию Rus.Postimees обратился живущий в Эстонии гражданин РФ Михаил П., автомобиль которого уже дважды за последнее время подвергался вандализму. Начато производство.
Якуб Блащиковски стал одной из легенд национальной сборной и вошёл в историю польского футбола. Он стал кумиром для юных футболистов по всей стране. На прошлой неделе Якуб, или просто Куба, попрощался с национальной командой.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!