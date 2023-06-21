Главное за 21 июня ⟩ Арестованы отец и мачеха Юстине, недоступны результаты экзаменов и штраф Swedbank

17 июня в баре Laska V21 в рамках мероприятий Baltic Fetish Weekend прошла БДСМ-вечеринка Kinky Rainbow Party, на которой было предложено несколько практик - шибари, Sensation Play ("Чувственная игра"), Wax play ("Игра воском") и порка.

Вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципста в Межапарке прошла вечеринка, в которой приняла участие съемочная группа сериала No mīlestības līdz naidam ("От любви до ненависти"). Вечеринка обернулась кошмаром и закончилась уголовным процессом.

Бои в Запорожье и на юге Донецкой области не утихают, а местами становятся все более ожесточенными. Вооруженные силы Украины медленно вгрызаются в российскую оборону на разных участках, а российские войска пытаются контратаковать и перебрасывают резервы, рассчитывая остановить продвижение украинской армии до того, как она выйдет к основным оборонительным рубежам. Последние события на фронтах в Украине — в кратком обзоре Би-би-си.

На встрече с африканскими лидерами в прошлые выходные Владимир Путин заявил, что полномасштабная война с Украиной, начатая Россией почти полтора года назад, продолжается по вине Киева и могла уже закончиться миром. В подтверждение своих слов президент России продемонстрировал гостям некие документы, якобы подписанные украинскими властями прошлой весной после переговоров в Стамбуле, а затем обвинил Киев в срыве договоренностей. На самом деле эта трактовка событий далека от реальности. Би-би-си рассказывает, что не так с версией, озвученной Путиным.

В редакцию Rus.Postimees обратился живущий в Эстонии гражданин РФ Михаил П., автомобиль которого уже дважды за последнее время подвергался вандализму. Начато производство.

Якуб Блащиковски стал одной из легенд национальной сборной и вошёл в историю польского футбола. Он стал кумиром для юных футболистов по всей стране. На прошлой неделе Якуб, или просто Куба, попрощался с национальной командой.