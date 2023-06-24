Известно, сколько Лионель Месси заработает в США

После окончания прошлого сезона стало известно, что Лионель Месси покинет команду "Пари Сен-Жермен". В качестве двух основных кандидатов на услуги аргентинца в СМИ упоминались саудовский клуб "Аль-Хиляль" и предыдущая команда Месси "Барселона".

Однако Месси решил переехать в США, присоединившись к клубу MLS "Интер Майами". Его зарплата за 2,5 года контракта составит 50-60 миллионов долларов за сезон.

Это в 12,5 раза больше, чем у самого высокооплачиваемого игрока "Интер Майами" венесуэльца Хосефа Мартинеса.

Президент "Интер Майами" Хорхе Мас отметил, что Месси может дебютировать за американский клуб уже 21 июля в матче против "Крус Асуль".

Ранее сообщалось, что саудовский клуб "Аль-Хиляль" предлагал Месси 400 миллионов долларов США за сезон, однако, как признался сам аргентинец, он выбрал США из-за возможностей, не связанных с футболом.

Легенда аргентинского футбола последние два сезона провёл во французском клубе "Пари Сен-Жермен". В минувшем сезоне Месси сыграл за парижан 41 матч и забил 21 гол.

В декабре 2022-го он впервые в карьере привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. В 2021 году Месси впервые в своей карьере также выиграл Кубок Америки.

В составе "ПСЖ" аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, а в прошлом году также выиграл национальный кубок.

До этого Месси выступал за "Барселону", с которой 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок Испании и четыре раза - Лигу чемпионов. Всего аргентинец завоевал с "Барселоной" 35 трофеев - больше, чем любой другой игрок за всю историю каталонского клуба.

За время своей карьеры Месси семь раз становился обладателем "Золотого мяча", он является рекордсменом по этому показателю.