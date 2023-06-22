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СМИ: Порзиньгис сменит команду. В новой он не сможет играть под своим номером 6

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Кристап Порзиньгис
Кристап Порзиньгис Фото: Reuters/ScanPix

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в рамках обмена присоединится к команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс", сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Порзиньгис присоединится к "Бостон" в результате сделки между тремя командами, включающей "Вашингтон Уизардс", которую он представляет, и "Мемфис Гриззлис". Маркус Смарт отправится из "Бостона" в "Мемфис", а Тайс Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала отправятся из "Мемфиса" в "Вашингтон".

Кроме того, команда "Мемфис Гриззлис" через "Вашингтон Уизардс" в "Бостон" отправляет свой 25-й выбор на драфте этого года и выбор в первом раунде драфта 2024 года (если это не топ-4). Тем временем "Бостон" отдают свой 35-й выбор в этом году команде "Вашингтон Уизардс".

В результате сделки Порзиньгис сохранил свой существующий контракт и

заработает 36 миллионов долларов в этом сезоне, прежде чем стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

Предыдущие полтора сезона 27-летний спортсмен провел в "Вашингтон Уизардс".

В Бостоне Порзиньгис не сможет сыграть под своим номером 6, потому что он увековечен в честь легенды "Селтикс" Билла Рассела.

В прошлом сезоне латвийский баскетболист набирал в среднем 23,2 очка за игру (карьерный рекорд), делал 8,4 подбора, отдавал 2,7 передачи, совершал 0,9 перехвата (карьерный рекорд), а также блокировал 1,5 броска.

В этом сезоне латвийский баскетболист бросал в корзину со средней точностью 49,8% (карьерный рекорд), а также совершал 38,5% дальних бросков (в среднем 2,1 дальних попаданий из 5,5 выполненных трехочковых). На линии штрафных бросков Порзиньгис совершал броски с точностью 85,1%.

Ранее он также представлял в НБА команды "Даллас Маверикс" и "Нью-Йорк Никс".

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