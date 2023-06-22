СМИ: Порзиньгис в рамках обмена перейдет в команду "Бостон Селтикс"

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис присоединится к команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" в рамках обмена, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Порзиньгис присоединится к "Селтикс" в трехкомандной сделке, включающей "Вашингтон Уизардс", которую он представляет, и "Мемфис Гриззлис". Маркус Смарт отправится в "Мемфис", а Тайс Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала отправятся из "Мемфиса" в "Вашингтон".
Кроме того, команда "Мемфис Гриззлис" через "Вашингтон Уизардс" в "Селтикс" отправляет свой 25-й выбор на драфте этого года и выбор в первом раунде драфта 2024 года (если это не топ-4). Тем временем "Селтикс" отдают свой 35-й выбор в этом году команде "Вашингтон Уизардс".
В результате сделки Порзиньгис также принял возможность игрока и сохранил действующий контракт,
в результате которого в этом сезоне он заработает 36 миллионов долларов, а по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом.
Предыдущие полтора сезона 27-летний спортсмен провел в вашингтонских "Уизардс".
В Бостоне Порзиньгис не сможет сыграть под своим номером 6, потому что он увековечен в честь легенды "Селтикс" Билла Рассела.
The Boston Celtics are finalizing a deal to acquire the Washington Wizards’ Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. Porzingis is opting into his $36M contract for 2023-2024 and getting his trade to the Celtics. pic.twitter.com/tRVEfI8nnI— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2023
В прошлом сезоне латвийский баскетболист набирал в среднем 23,2 очка за игру (рекорд карьеры), 8,4 подбора, 2,7 передачи, 0,9 перехвата (рекорд карьеры), а также 1,5 блок-шота.
В этом сезоне латвийский баскетболист атаковал корзину с общей точностью 49,8% (рекорд карьеры), а также совершал 38,5% дальних бросков (в среднем 2,1 дальних попаданий из 5,5 выполненных трехочковых). На линии штрафных бросков Порзиньгис совершал броски с точностью 85,1 %.
Он также представлял команды Далласа "Маверикс" и Нью-Йорка "Никс" в НБА.
Breaking: The Celtics are trading Marcus Smart to the Grizzlies as part of the Porzingis deal, sources tell @wojespn.— ESPN (@espn) June 22, 2023
The Grizzlies are sending the No. 25 pick on Thursday night and 2024 pick via Golden State for Smart. pic.twitter.com/gCQcys8PNs
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!