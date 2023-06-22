21 июня баскетболист Айгарс Шкеле женился на своей девушке и матери его детей Беате Катрине Зелтине, свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях пары.
Прекрасные фото были сделаны в мемориальном музее Яниса Чаксте "Аучи".
"Пусть твои мысли будут моими, а мои мечты - твоими, пусть твой дом будет моим, успехи и неудачи - нашими", - написала Беате Катрина, публикуя свадебное фото.
В соцсетях новобрачная указала, что теперь ее следует называть Беате Катрина Зелтиня-Шкеле.
Пара состоит в романтических отношениях с 2014 года. В семье двое детей – сын Адриан и дочь Шарлоте. В августе 2020 года пара обручилась.
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