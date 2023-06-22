Баскетболист Айгарс Шкеле женился

Прекрасные фото были сделаны в мемориальном музее Яниса Чаксте "Аучи".

"Пусть твои мысли будут моими, а мои мечты - твоими, пусть твой дом будет моим, успехи и неудачи - нашими", - написала Беате Катрина, публикуя свадебное фото.

В соцсетях новобрачная указала, что теперь ее следует называть Беате Катрина Зелтиня-Шкеле.

Пара состоит в романтических отношениях с 2014 года. В семье двое детей – сын Адриан и дочь Шарлоте. В августе 2020 года пара обручилась.