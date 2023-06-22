У пропавшей подлодки закончился кислород. Найдены неопознанные обломки

Ранее сообщалось, что по прогнозам береговой охраны США, запас кислорода на подводной лодке "Титан" закончиться в ближайшие несколько часов во второй половине дня в четверг, 22 июня.

Подводный аппарат "Титан" с пятью людьми отправился в воскресенье, 18 июня, на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" может опускаться на глубину до 4000 метров.

Как сообщил оператор "Титана" - компания OceanGate, запасов кислорода в экстренные случаи хватит на 96 часов.

Сейчас это время стремительно подходит к концу, сообщает британское издание Sky News.

Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".

На борту находятся пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежит лодка.

Спасательная операция в Атлантическом океане продолжается, однако она осложняется тем, что поисковые работы приходится проводить на очень обширной территории. Чтобы была хоть какая-то надежда найти выживших, спасатели должны найти пропавший подводный аппарат как можно скорее.

Как заявил в разговоре с британской телекомпанией BBC эксперт Британского центра антарктических исследований Роб Лартер, несмотря на сложную ситуацию, оптимизм следует сохранять до самого конца.