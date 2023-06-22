На борту пропавшей в Атлантическом океане подводной лодки "Титан", которая отправилась в экспедицию к обломкам "Титаника", вероятно, уже закончился кислород, пишет NBC news.
У пропавшей подлодки закончился кислород. Найдены неопознанные обломки
Компания-оператор пропавшей подлодки "Титан" заявила,
что считает членов экипажа судна погибшими, об этом пишет "Медуза".
По данным береговой охраны США, обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв.
Вечером в четверг, 22 июня, стало известно, что береговая охрана США обнаружила обломки в зоне поисков пропавшей подлодки "Титан".
Обломки были обнаружены подводным аппаратом Odysseus, спущенным с канадского судна Horizon Arctic. Odysseus способно погружаться на глубину до 6 км и извлекать предметы со дна океана.
После того, как эксперты оценили информацию, они заявили, что найденные в Атлантическом океане обломки, вероятно, принадлежат пропавшей подлодке "Титан".
Об этом со ссылкой на спасателей сообщила CNN. По данным CNN, найденные обломки принадлежат внешнему корпусу "Титана".
Ранее друг двух пассажиров подлодки Дэвид Мирнс в эфире Sky News сообщил, что в Атлантическом океане нашли посадочную раму и заднюю крышку пропавшей подводной лодки.
Несмотря на возможную гибель пассажиров, береговая охрана обещает продолжать поисковые работы в течение 22 июня. Спасатели и океанологи отмечают, что расчеты относительно запаса кислорода приблизительны. "В сложных ситуациях действительно необходимо учитывать волю людей к жизни", - добавляют в береговой охране.
Ранее сообщалось, что по прогнозам береговой охраны США, запас кислорода на подводной лодке "Титан" закончиться в ближайшие несколько часов во второй половине дня в четверг, 22 июня.
Подводный аппарат "Титан" с пятью людьми отправился в воскресенье, 18 июня, на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" может опускаться на глубину до 4000 метров.
Как сообщил оператор "Титана" - компания OceanGate, запасов кислорода в экстренные случаи хватит на 96 часов.
Сейчас это время стремительно подходит к концу, сообщает британское издание Sky News.
Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".
На борту находятся пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежит лодка.
Спасательная операция в Атлантическом океане продолжается, однако она осложняется тем, что поисковые работы приходится проводить на очень обширной территории. Чтобы была хоть какая-то надежда найти выживших, спасатели должны найти пропавший подводный аппарат как можно скорее.
Как заявил в разговоре с британской телекомпанией BBC эксперт Британского центра антарктических исследований Роб Лартер, несмотря на сложную ситуацию, оптимизм следует сохранять до самого конца.
Между тем, канадский эксперт по гипербарической медицине Кен Ледес подчеркивает, что в зависимости от условий кислород на подводной лодке может быть доступен дольше, чем ожидается.
Это зависит от температуры и от того, насколько эффективно люди на подводной лодке сохраняют кислород.
Потеря кислорода - это постепенный процесс, подчеркивает эксперт.
Стремительное сокращение запасов кислорода - не единственная угроза жизни экипажа, пишет Русская служба BBC.
Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.
"По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете", - говорит Кен Ледес.
Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждают врачи.
Кроме того, говорят эксперты, экипаж подвергается риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.
"Если они без сознания, они мало чем смогут помочь себе", - говорит доктор Кен Ледес.
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