Китай исключил Россию из амбициозного авиационного проекта

На Парижском авиашоу новый самолет вместимостью 280 пассажиров оценили на 50 миллиардов долларов. Китайцы представили его как собственный проект, в котором не участвуют ни Россия, ни российская Объединенная авиастроительная корпорация (OAK), сообщает The Air Current.

Несмотря на то, что аббревиатура лайнера CR символизирует как Китай, так и Россию (C - China; R - Russia), китайский партнер COMAC решил отказаться от услуг ОАК, которая первоначально должна была разработать планы проекта и принять участие в создании двигателей.

Источник отрасли обнаружил, что Россия исключена из проекта, поскольку Пекин хочет продолжить проект своими силами. Проблемы с участием России в проекте были уже с начала. COMAC добился того, что Россия не будет получать доходы от продажи самолета на внутреннем рынке Китая. В ответ на это, ОАК хотела получить большую часть доходов от продажи (70%) на мировом рынке. Однако позже выяснилось, что спрос на внутренний рынок Китая был намного выше, а глобальные перспективы были очень неясными.