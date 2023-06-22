Китай исключил Россию из амбициозного авиационного проекта

Попытка России вместе с Китаем создать первый пассажирский широкофюзеляжный самолет со времен СССР закончилась фиаско. Китай исключил Россию из проекта лайнера CR929, реализуемого с 2017 года, позиционируя его как потенциального конкурента Boeing и Airbus.
На Парижском авиашоу новый самолет вместимостью 280 пассажиров оценили на 50 миллиардов долларов. Китайцы представили его как собственный проект, в котором не участвуют ни Россия, ни российская Объединенная авиастроительная корпорация (OAK), сообщает The Air Current.
Несмотря на то, что аббревиатура лайнера CR символизирует как Китай, так и Россию (C - China; R - Russia), китайский партнер COMAC решил отказаться от услуг ОАК, которая первоначально должна была разработать планы проекта и принять участие в создании двигателей.
Источник отрасли обнаружил, что Россия исключена из проекта, поскольку Пекин хочет продолжить проект своими силами. Проблемы с участием России в проекте были уже с начала. COMAC добился того, что Россия не будет получать доходы от продажи самолета на внутреннем рынке Китая. В ответ на это, ОАК хотела получить большую часть доходов от продажи (70%) на мировом рынке. Однако позже выяснилось, что спрос на внутренний рынок Китая был намного выше, а глобальные перспективы были очень неясными.
В 2022 году после начатой Россией войны в Украине и установления западных санкций против российской авиационной отрасли Китай решил полностью отказаться от всех разработок российского CR929 и заменить их аналогами из западных стран.
Так, например, вместо производимых в России шасси COMAC настоял на аналогах, произведенных в Германии и США, а на разработку двигателя были призваны предприятия Rolls-Royce и General Electric, хотя первоначально планировалось, что двигатель будет разработан российскими предприятиями.
В то же время Россия отказалась от этого проекта из-за отсутствия финансирования.
"Российская сторона приняла решение Китая в пользу западных компонентов. Фактически Россия развернула белый флаг перед санкциями", - пояснил некий источник издания South China Morning Post.
Что касается финансовых условий, то Москва восприняла их как бесперспективные.
"Москва поняла, что за пределами Китая CR929 будет очень трудно соревноваться с Boeing и Airbus, поэтому проект потерял экономический смысл", - сказал источник.
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