Главное за 22 июня ⟩ Громкое заявление Левитса, бдительный курьер и новый военный полигон в Латвии

Президент Латвии Эгил Левитс, выступая перед депутатами Сейма, сделал громкое заявление, бдительный курьер спас жизнь клиенту, а известный экономист рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины. RUS TVNET собрал все главное за уходящий четверг, 22 июня.
Новости Латвии:
Многолетняя неспособность обустроить государственную границу вызывает сожаление, заявил президент Латвии Эгил Левитс, выступая перед депутатами Сейма на последнем заседании весенней сессии.
В пятницу, 16 июня, после 13:00, Рижская муниципальная полиция получила сообщение от доставщика еды, который объяснил, что прибыл в Ильгюциемс отдать заказ, но заказчик не открыл дверь. Курьер добавил, что на этот адрес клиенту доставляет еду регулярно - раз в неделю на протяжении двух лет.
Сегодня, 22 июня, в Риге и окрестностях столицы надо считаться с очень замедленным движением, отправляясь на место празднования и отдыха на праздничные каникулы.
В четверг, 22 июня, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш.
В четверг, 22 июня, Сейм принял в окончательном чтении закон о создании военного полигона "Селия", который устанавливает особые правовые условия для определения границ военного полигона, отчуждения и использования недвижимого имущества на его территории и строительства инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Сейма.
К избранию Эдгара Ринкевича президентом Латвии положительно относятся 47,6% жителей Латвии, отрицательно - 39,9%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного SKDS по заказу передачи "Что происходит в Латвии?" 7-11 июня, сообщает Lsm.lv.
За рубежом:
Экономист Сергей Гуриев рассказал DW о том, кто и как будет восстанавливать Украину после войны, и во сколько это обойдется России в случае ее проигрыша.
В результате удара украинской армии поврежден мост через Сиваш, соединяющей Херсонскую область с оккупированным Россией Крымским полуостровом у Чонгара, сообщают российские оккупационные учреждения.
Результаты начавшегося в начале июня наступления украинских войск оцениваются наблюдателями скорее сдержанно, однако президент Владимир Зеленский утверждает, что его темпы и не должны быть стремительными – по крайней мере, на этом этапе.
На борту пропавшей в Атлантическом океане подводной лодки "Титан", которая отправилась в экспедицию к обломкам "Титаника", вероятно, уже закончился кислород, пишет NBC news.
Интересное чтиво:
Где можно будет по-настоящему ощутить праздник Лиго уже 22 июня, а также провести Янову ночь (с 23 на 24 июня), если вы остались на праздники в столице?
21 июня баскетболист Айгарс Шкеле женился на своей девушке и матери его детей Беате Катрине Зелтине, свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях пары.
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в рамках обмена присоединится к команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс", сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Во время грозы в Турции фотограф провел замедленную съемку, с помощью которой запечатлел более 100 молний.
Время работы крупнейших торговых центров Риги в пятницу, 23 июня, изменится, а в субботу, 24 июня, большинство торговых центров будут закрыты.
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