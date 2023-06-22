Главное за 22 июня ⟩ Громкое заявление Левитса, бдительный курьер и новый военный полигон в Латвии

К избранию Эдгара Ринкевича президентом Латвии положительно относятся 47,6% жителей Латвии, отрицательно - 39,9%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного SKDS по заказу передачи "Что происходит в Латвии?" 7-11 июня, сообщает Lsm.lv.

За рубежом:

Экономист Сергей Гуриев рассказал DW о том, кто и как будет восстанавливать Украину после войны, и во сколько это обойдется России в случае ее проигрыша.

В результате удара украинской армии поврежден мост через Сиваш, соединяющей Херсонскую область с оккупированным Россией Крымским полуостровом у Чонгара, сообщают российские оккупационные учреждения.

​Результаты начавшегося в начале июня наступления украинских войск оцениваются наблюдателями скорее сдержанно, однако президент Владимир Зеленский утверждает, что его темпы и не должны быть стремительными – по крайней мере, на этом этапе.

На борту пропавшей в Атлантическом океане подводной лодки "Титан", которая отправилась в экспедицию к обломкам "Титаника", вероятно, уже закончился кислород, пишет NBC news.

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Время работы крупнейших торговых центров Риги в пятницу, 23 июня, изменится, а в субботу, 24 июня, большинство торговых центров будут закрыты.