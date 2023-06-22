Чт, 22.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Главное за 22 июня ⟩ Громкое заявление Левитса, бдительный курьер и новый военный полигон в Латвии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Народное веселье
Народное веселье Фото: Agris Tabaks

Президент Латвии Эгил Левитс, выступая перед депутатами Сейма, сделал громкое заявление, бдительный курьер спас жизнь клиенту, а известный экономист рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины. RUS TVNET собрал все главное за уходящий четверг, 22 июня.

Новости Латвии:

Многолетняя неспособность обустроить государственную границу вызывает сожаление, заявил президент Латвии Эгил Левитс, выступая перед депутатами Сейма на последнем заседании весенней сессии.

В пятницу, 16 июня, после 13:00, Рижская муниципальная полиция получила сообщение от доставщика еды, который объяснил, что прибыл в Ильгюциемс отдать заказ, но заказчик не открыл дверь. Курьер добавил, что на этот адрес клиенту доставляет еду регулярно - раз в неделю на протяжении двух лет.

Сегодня, 22 июня, в Риге и окрестностях столицы надо считаться с очень замедленным движением, отправляясь на место празднования и отдыха на праздничные каникулы.

В четверг, 22 июня, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

В четверг, 22 июня, Сейм принял в окончательном чтении закон о создании военного полигона "Селия", который устанавливает особые правовые условия для определения границ военного полигона, отчуждения и использования недвижимого имущества на его территории и строительства инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Сейма.

К избранию Эдгара Ринкевича президентом Латвии положительно относятся 47,6% жителей Латвии, отрицательно - 39,9%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного SKDS по заказу передачи "Что происходит в Латвии?" 7-11 июня, сообщает Lsm.lv.

За рубежом:

Экономист Сергей Гуриев рассказал DW о том, кто и как будет восстанавливать Украину после войны, и во сколько это обойдется России в случае ее проигрыша.

В результате удара украинской армии поврежден мост через Сиваш, соединяющей Херсонскую область с оккупированным Россией Крымским полуостровом у Чонгара, сообщают российские оккупационные учреждения.

​Результаты начавшегося в начале июня наступления украинских войск оцениваются наблюдателями скорее сдержанно, однако президент Владимир Зеленский утверждает, что его темпы и не должны быть стремительными – по крайней мере, на этом этапе.

На борту пропавшей в Атлантическом океане подводной лодки "Титан", которая отправилась в экспедицию к обломкам "Титаника", вероятно, уже закончился кислород, пишет NBC news.

Интересное чтиво:

Где можно будет по-настоящему ощутить праздник Лиго уже 22 июня, а также провести Янову ночь (с 23 на 24 июня), если вы остались на праздники в столице?

21 июня баскетболист Айгарс Шкеле женился на своей девушке и матери его детей Беате Катрине Зелтине, свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях пары.

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в рамках обмена присоединится к команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс", сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Во время грозы в Турции фотограф провел замедленную съемку, с помощью которой запечатлел более 100 молний.

Время работы крупнейших торговых центров Риги в пятницу, 23 июня, изменится, а в субботу, 24 июня, большинство торговых центров будут закрыты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх