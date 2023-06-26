Модель два года преследовала трёх игроков "Челси" и попала на скамью подсудимых

Суду стало известно, что Слоан переспала с Маунтом после того, как они встретились на вечеринке в доме Чилуэлла в ноябре 2020 года. Они поддерживали связь около полугода, прежде чем Маунт решил, что их отношения нужно заканчивать.

Когда Маунт блокировал номер телефона девушки, она писала ему с другого. Она использовала в общей сложности более 20 телефонных номеров. Преследования продолжались целых два года. Также сообщения были адресованы футболистам, друзьям и членам семьи. Больше остальных досталось Гилмору и Чилуэллу.

Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала "не будить в ней дьявола", а также обещала, что начнёт преследовать всех новых пассий Маунта.

Маунт, кстати, на тот момент был в отношениях с певицей Хлоей Уиллинс-Уоттс и боялся, что назойливая поклонница приедет прямо на базу клуба.

Слоан даже создала фейковый аккаунт в Instagram, где публиковала совместные фото с футболистами, отмечая их и их родственников.