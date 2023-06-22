Опрос: 59% русскоговорящих респондентов негативно оценили избрание Ринкевича на пост президента

Было опрошено 1005 человек во всех регионах Латвии. 23,8% респондентов оценили избрание Ринкевича очень положительно, еще 23,8% - скорее положительно.

В то же время 24,2% респондентов оценили избрание Ринкевича крайне негативно, еще 15,7% - скорее негативно, а 12,5% не дали конкретного ответа.

Результаты опроса показывают, что отношение к избранию Ринкевича президентом значительно различается в зависимости от того, на каком языке говорят респонденты.

Среди респондентов, которые в семье говорят на латышском, 33% и 28% дали очень положительную и скорее положительную оценку. В то же время 59% респондентов, которые в семье говорят на русском, негативно оценивают избрание Ринкевича: 39% - очень негативно, а 20% - скорее негативно.

Существует также заметная разница в мнении респондентов с высоким и низким уровнем доходов.

73% респондентов с высокими доходами положительно оценивают итоги президентских выборов, в то время как среди респондентов с низким уровнем доходов таких только 30%. Более половины респондентов с низким доходом (52%) отрицательно оценивают избрание Ринкевича.

Больше всего респондентов, положительно оценивающих избрание Ринкевича, - в возрастной группе 18-24 года: 55% респондентов этой группы оценивают его очень положительно, а еще 17% - скорее положительно. В то же время более половины респондентов в возрасте 45-54 лет оценивают избрание Ринкевича в целом негативно.