Новое место для красивых фото - огромные смайлики в Смилтенском крае

В Смилтенском крае посреди поля, на трассе А2 в направлении Апе, появились большие фигуры смайликов, сообщает официальный аккаунт края в Facebook.
Всех желающих приглашают остановиться и сфотографироваться у этих смайликов, но власти края просят посетителей не залезать на эти объекты.
"Хотим выразить огромную благодарность нашим замечательным предпринимателям Смилтенского края, которые творят и приносят радость каждому из нас, а также гостям нашего края. Мы счастливы и горды!" - заявили в муниципалитете.
Пользователи социальных сетей оценили идею муниципалитета и активно делятся этим постом.
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