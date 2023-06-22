Новое место для красивых фото - огромные смайлики в Смилтенском крае

Всех желающих приглашают остановиться и сфотографироваться у этих смайликов, но власти края просят посетителей не залезать на эти объекты.

"Хотим выразить огромную благодарность нашим замечательным предпринимателям Смилтенского края, которые творят и приносят радость каждому из нас, а также гостям нашего края. Мы счастливы и горды!" - заявили в муниципалитете.

Пользователи социальных сетей оценили идею муниципалитета и активно делятся этим постом.