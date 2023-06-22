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Смилтенский край радует проезжающих фантастически огромными смайликами

rus.tvnet.lv
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Фантастически огромные смайлики
Фантастически огромные смайлики Фото: Smiltenes novads

В Смилтенском крае посреди поля, на трассе А2 в направлении Апе, появились большие фигуры смайликов сообщает официальный аккаунт края в Facebook.

Всех желающих приглашают остановиться и сфотографироваться у этих смайликов, но власти края просят посетителей не залезать на эти объекты.

"Хотим выразить огромную благодарность нашим замечательным предпринимателям Смилтенского края, которые творят и приносят радость каждому из нас, а также гостям нашего края. Мы счастливы и горды!" - заявили в муниципалитете.

Пользователи социальных сетей оценили идею муниципалитета и активно делятся этим постом. 

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