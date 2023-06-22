Какие "ЧВК" из России воюют в Украине и кому они подчиняются

Связь "ЧВК Поток" и "ЧВК Факел" с "Газпромом" косвенно подтверждалась и другими источниками - об этом рассказывал российский военнопленный на видео, опубликованном в апреле этого года. Мужчина представился уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко. Русская служба BBC нашла его страницу во "ВКонтакте", где в качестве места работы была указана компания "Газпром добыча Оренбург". Издание также нашло некролог погибшего на войне, в котором в качестве места службы был указан "отряд "Поток" (Газпром)".

Какой-либо точной информации о численности "Факела" или "Потока" нет - их влияние на поле боя бывший высокопоставленный российский чиновник в разговоре с FT назвал "незначительным". The Wall Street Journal оценивал их численность в "несколько тысяч человек". Для сравнения, по данным разведок Великобритании и США, в ЧВК "Вагнер" в Украине служило 50 тысяч человек, из которых до 40 тысяч - это завербованные заключенные.

Зачем на войну отправляют "ЧВК"

Многие аналитики связывают появление все большего числа "ЧВК" со стремлением Кремля набрать больше людей на войну, не прибегая к очередной масштабной мобилизации. "Сейчас Россия стала мобилизованным государством на всех уровнях. Когда доходит до дела, возникает острая необходимость в подготовке бойцов, и Путин хочет сделать это без призывников или очередной мобилизации", - считает историк и основатель лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти.

"Есть приказ вербовать добровольцев разными способами, в том числе через состоятельные государственные и частные структуры, у которых достаточно денег для того, чтобы набирать людей", - рассказал FT бывший высокопоставленный российский чиновник. Кроме того, по его словам, для олигархов и корпораций финансирование таких структур - способ продемонстрировать свою верность военному курсу. В сентябре 2022 года Путин действительно провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса, на которой предложил участникам собрать и профинансировать добровольцев для отправки в Украину, утверждала глава "Руси сидящей" Ольга Романова.