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Видео ⟩ Мужчина везет детей в открытом кузове автомобиля

rus.tvnet.lv/LETA
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Дети в кузове авто
Дети в кузове авто Фото: https://twitter.com/ernestsd

Вечером в четверг, 22 июня, в социальных сетях стало распространяться видео, в котором видно, как водитель (вероятно отец) везет четырех несовершеннолетних детей в открытом кузове своего автомобиля.

Автор видео сравнил детей, которых перевозят таким образом, с мешками картошки. 

Пользователи соцсети осудили безрассудного отца и напомнили, что стоит только один раз резко затормозить, как дети вылетят на проезжую часть.

Некоторые пользователи предложили завести уголовное дело, а Сиротскому суду оценить обстоятельства жизни в семье.

RUS TVNET связался с Государственной полицией, где сообщили, что видео передано в ответственное структурное подразделение для оценки.

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