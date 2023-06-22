Видео ⟩ Мужчина везет детей в открытом кузове автомобиля

Gadīgais tētis un 4 kartupeļu maisi kravas kastē... @Valsts_policija pic.twitter.com/Dh5iblbKwH — Ernests Dreimanis (@ernestsd) June 21, 2023

Автор видео сравнил детей, которых перевозят таким образом, с мешками картошки.

Пользователи соцсети осудили безрассудного отца и напомнили, что стоит только один раз резко затормозить, как дети вылетят на проезжую часть.

Некоторые пользователи предложили завести уголовное дело, а Сиротскому суду оценить обстоятельства жизни в семье.

RUS TVNET связался с Государственной полицией, где сообщили, что видео передано в ответственное структурное подразделение для оценки.