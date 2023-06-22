Видео ⟩ Мужчина везет детей в открытом кузове автомобиля

Вечером в четверг, 22 июня, в социальных сетях стало распространяться видео, в котором видно, как водитель (вероятно отец) везет четырех несовершеннолетних детей в открытом кузове своего автомобиля.
Gadīgais tētis un 4 kartupeļu maisi kravas kastē... @Valsts_policija pic.twitter.com/Dh5iblbKwH— Ernests Dreimanis (@ernestsd) June 21, 2023
Автор видео сравнил детей, которых перевозят таким образом, с мешками картошки.
Пользователи соцсети осудили безрассудного отца и напомнили, что стоит только один раз резко затормозить, как дети вылетят на проезжую часть.
Некоторые пользователи предложили завести уголовное дело, а Сиротскому суду оценить обстоятельства жизни в семье.
RUS TVNET связался с Государственной полицией, где сообщили, что видео передано в ответственное структурное подразделение для оценки.
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