Остапенко победила легендарную Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал

Остапенко, которая занимает 17-е место в рейтинге WTA и второе место в турнире, обыграла Винус Уильямс со счетом 6-3, 5-7, 6-3. Уильямс сыграла всего четыре одиночных матча в этом году, и опустилась на 697-е место в рейтинге WTA.

Матч длился 2 час 26 минут. Остапенко 11 раз подала навылет, но допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге латвийская теннисистка встретится с полькой Магдаленой Фрех.

В первом круге турнира в Бирмингеме Остапенко обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову, которая занимает 49-е место в рейтинге WTA, со счетом 6-2, 5-7, 6-1, а Уильямс обыграла итальянку Камилу Джорджи (WTA 48-е).

Обе теннисистки ранее дважды встречались на корте, причем американка выиграла оба матча, состоявшихся в 2017 году. В четвертьфинале Уимблдонского турнира Уильямс выиграла со счетом 6-3, 7-5, а в первом раунде финального турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - со счетом 7-5, 6-7 (3:7), 7-5.

Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок также выступает на парном турнире в Бирмингеме, где уже прошла первый круг.

Турнир в Бирмингеме будет проходит на траве и продлится до воскресенья, 25 июня.