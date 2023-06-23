Остапенко впервые победила легендарную Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал

Остапенко, которая занимает 17-е место в рейтинге WTA, обыграла Винус Уильямс со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Уильямс сыграла всего четыре одиночных матча в этом году, и опустилась на 697-е место в рейтинге WTA.

Матч длился 2 час 26 минут. Остапенко 11 раз подала навылет, но допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге латвийская теннисистка встретится с полькой Магдаленой Фрех.

В первом круге турнира в Бирмингеме Остапенко обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (49 WTA) со счётом 6:2, 5:7, 6:1, а Уильямс обыграла итальянку Камилу Джорджи (48 WTA).

Обе теннисистки ранее дважды встречались на корте, причем американка выиграла оба матча, состоявшихся в 2017 году. В четвертьфинале Уимблдонского турнира Уильямс выиграла со счётом 6:3, 7:5, а в первом раунде Итогового турнира WTA - со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.

Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок также выступает на парном турнире в Бирмингеме, где уже прошла первый круг.

Турнир в Бирмингеме будет проходить на траве и продлится до воскресенья, 25 июня.