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В Цесисском крае водитель грузовика явился на работу пьяным и отработал весь день

rus.tvnet.lv
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Фото: VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Государственная полиция задержала в Цесисском крае водителя грузовика, который находился под воздействием алкоголя 3,69 промилле, сообщает передача Panorāma. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в Госполиции.

Водитель уже с утра был на строительном объекте - работал на шоссе Умурга - Цесис - Ливи. Полиция остановила его до пяти вечера, когда обычно заканчивается работа на объектах.

"Выяснилось, что водитель целый день участвовал в дорожном движении, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Допускаю, что он начал пить накануне и продолжал до тех пор, пока его не остановила полиция", - сказал представитель Госполиции Александр Сушкин.

"Человек был уже достаточно сильно пьян. Он был спокоен, но глядя на него, уже было видно, что алкоголь берет свое, человек устал", - добавил сотрудник Госполиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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