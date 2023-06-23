В Цесисском крае водитель грузовика явился на работу пьяным и отработал весь день

Государственная полиция задержала в Цесисском крае водителя грузовика, который находился под воздействием алкоголя 3,69 промилле, сообщает передача Panorāma. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в Госполиции.
Водитель уже с утра был на строительном объекте - работал на шоссе Умурга - Цесис - Ливи. Полиция остановила его до пяти вечера, когда обычно заканчивается работа на объектах.
"Выяснилось, что водитель целый день участвовал в дорожном движении, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Допускаю, что он начал пить накануне и продолжал до тех пор, пока его не остановила полиция", - сказал представитель Госполиции Александр Сушкин.
"Человек был уже достаточно сильно пьян. Он был спокоен, но глядя на него, уже было видно, что алкоголь берет свое, человек устал", - добавил сотрудник Госполиции.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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