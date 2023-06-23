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Соцсети облетело видео, на котором работник косит песок под Южным мостом

rus.tvnet.lv
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Фото: facebook/ Kengarags/ Вера Астрелина

В соцсетях появилось видео, на котором работник косит участок земли под Южным мостом в Кенгарагсе недалеко от торгового центра Akropole, где практически нет травы.

Забавным видео в Facebook-группе "Кенгарагс" поделилась жительница Риги Вера, написав: "Сегодня сняла очень забавный момент. Кенгарагс-Акрополь. Под мостом мужчина косит траву. Прикол…ее там и не было".

Это видео вызвало много вопросов и обсуждений в соцсетях.

Rus.LSM решил, разобраться, зачем же все-таки там косили песок.

Этот участок в Кенгарагсе обслуживает компания Ceļu pārvalde, которая пока не дала комментарий журналистам издания.

В Департаменте сообщения Рижской думе изданию подтвердили, что компания работает по заказу РД. В Департаменте сообщили, что работник косил отросшие сорняки, однако представители РД обещали напомнить подрядчику, что в сухую погоду не рекомендуется косить траву, а также призвали тщательно оценивать целесообразность таких работ летом.

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