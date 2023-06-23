Видео ⟩ В школе допросили ребенка. Родители возмущены действиями полиции

Многодетная семья из Берзской волости возмущена действиями сотрудников Государственной полиции в отношении их 12-летнего сына, которого подозревают в вандализме, сообщает передача Bez tabu.
О вандализме родители узнали после допроса. Ребенок рассказал, что произошло, когда вернулся домой. В школу ребенка пришел сотрудник полиции и попросил его пройти в кабинет. Сотрудник полиции попросил его сесть, положил перед ним белый лист, начал диктовать текст объяснения, заставил признаться, что они с братом разбили окна заброшенной фермы. Кроме того, он был вынужден сделать это и от имени своего старшего брата, сообщает Bez tabu.
Мальчик утверждал, что не делал этого. Полицейский начал угрожать.
"Очень подлые действия сотрудников правоохранительных органов. Сказали, что если сын не признается, его отправят в колонию, он не будет видеть мать и отца, посадят в камеру с восемью цыганами. Это ненормально!" - рассказал отец ребенка передаче.
Семья шокирована не только агрессивным общением со стороны полиции, но и считает, что руководство школы должно было сообщить семье, прежде чем проводить разговор с сыном.
Присяжный адвокат Янис Лапса утверждает, что ребенка можно допрашивать только в присутствии родителей.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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