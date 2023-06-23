Видео ⟩ В школе допросили ребенка. Родители возмущены действиями полиции

О вандализме родители узнали после допроса. Ребенок рассказал, что произошло, когда вернулся домой. В школу ребенка пришел сотрудник полиции и попросил его пройти в кабинет. Сотрудник полиции попросил его сесть, положил перед ним белый лист, начал диктовать текст объяснения, заставил признаться, что они с братом разбили окна заброшенной фермы. Кроме того, он был вынужден сделать это и от имени своего старшего брата, сообщает Bez tabu.