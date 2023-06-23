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Россия обстреляла аэродром в Хмельницкой области. ВСУ сообщили, что все ракеты сбиты

rus.tvnet.lv
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Война в Украине.
Война в Украине. Фото: SIPA/Scanpix

Войска РФ в ночь на 23 июня нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области, заявило командование Воздушных сил ВСУ, пишет "Медуза".

Всего было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 - всех их удалось сбить. ВСУ также заявило, что был уничтожен российский разведывательный дрон "неустановленного типа".

В украинских группах в соцсетях активно обсуждалась версия, что удар по аэродрому в Хмельницкой области был нанесен, так как на нем находятся самолеты, с которых ракетами Storm Shadow был обстрелян Чонгарский мост в Крыму. Комментариев из официальных источников по этому поводу нет.

22 июня администрации аннексированного Крыма и Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по мосту возле Чонгара, который соединяет полуостров и регион. Мост, по их словам, был обстрелян ракетами Storm Shadow - самым дальнобойным оружием, которое есть у ВСУ в данный момент. О передаче таких ракет Украине в мае объявила Великобритания. В администрации Крыма заявили, что мост будет восстановлен через несколько недель.

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