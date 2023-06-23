CSDD: "классический" пьяный водитель в Латвии - мужчина 30-39 лет

В основном водителей под воздействием одурманивающих веществ задерживают за рулем легковых автомобилей в городах.

Каждый год перед Лиго CSDD проводит социальные кампании с призывом не садиться за руль в нетрезвом виде.

Две трети задержанных в прошлом году нетрезвых водителей находились в состоянии сильного опьянения и часто не имели прав. До середины июня этого года пьяными за рулем задержаны уже более 1530 водителей. В 382 случаях у них конфискованы автомобили, а в 755 случаях взыскана их стоимость.

Вождение в нетрезвом виде коррелирует с уровнем потребления алкоголя, по которому Латвия является лидером среди 39 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно данным исследования ОЭСР Health at a Glance 2022, в Латвии потребляется 12,1 литра алкоголя на человека в год.