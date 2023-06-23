CSDD: "классический" пьяный водитель в Латвии - мужчина 30-39 лет

В большинстве, или 94% случаев за вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле в Латвии задерживаются мужчины и чаще всего - в возрасте от 30 до 39 лет, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственной полиции.
В основном водителей под воздействием одурманивающих веществ задерживают за рулем легковых автомобилей в городах.
Каждый год перед Лиго CSDD проводит социальные кампании с призывом не садиться за руль в нетрезвом виде.
Две трети задержанных в прошлом году нетрезвых водителей находились в состоянии сильного опьянения и часто не имели прав. До середины июня этого года пьяными за рулем задержаны уже более 1530 водителей. В 382 случаях у них конфискованы автомобили, а в 755 случаях взыскана их стоимость.
Вождение в нетрезвом виде коррелирует с уровнем потребления алкоголя, по которому Латвия является лидером среди 39 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно данным исследования ОЭСР Health at a Glance 2022, в Латвии потребляется 12,1 литра алкоголя на человека в год.
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