Главное за 23 июня ⟩ В Кенгарагсе косят песок, голый мужчина у Милды и загадки батискафа "Титан"

За рубежом:

Точно ответить на вопрос о том, что именно стало причиной гибели батискафа "Титан", можно будет лишь после тщательного изучения всех обнаруженных фрагментов. Однако уже сейчас эксперты выдвигают различные версии случившегося.

В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем вечером в четверг.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет России в отношении министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Новые публикации на Западе добавили деталей к расследованию взрывов на "Северных потоках". Cледователи в ФРГ сконцентрировались на версии о причастности к ним украинских диверсантов.

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7 июля в Юрмале в ботаническом саду легендарной виллы Морберга выступит поп-рок группа AloeVera. В беседе с RUS TVNET солистка коллектива Вера Мусаелян рассказала об особой связи с Латвией, новом альбоме и запрете на выступления в РФ.