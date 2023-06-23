Главное за 23 июня ⟩ В Кенгарагсе косят песок, голый мужчина у Милды и загадки батискафа "Титан"

Поздравляем всех латвийцев с праздником Лиго! А если у вас появилось время взглянуть на главные новости уходящего дня - RUS TVNET собрал для вас главное за 23 июня.
Новости Латвии:
Анете поделилась своими воспоминаниями о прошлогоднем празднике Лиго. "Я могла бы говорить об этом каждый день и публиковать фотографии, если это поможет хотя бы одному человеку принять решение не садиться за руль в пьяном состоянии".
В соцсетях появилось видео, на котором работник косит участок земли под Южным мостом в Кенгарагсе недалеко от торгового центра Akropole, где практически нет травы.
Сегодня около 14:00 в Госполицию поступила информация о том, что в Юрмале произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение трех автомобилей, сообщила RUS TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева.
Над Юрмалой состоялся низкий полет группы военных самолетов, во время которого вдоль всего пляжа пролетели MC130J Hercules, M28, АН-2 и вертолеты UH-60 Black Hawk, сообщили в самоуправлении Юрмалы.
На днях сотрудники полиции получили информацию об обнаженном мужчине, стоявшем у памятника Свободы как в почетном карауле. Полиция назвала этот поступок протестом.
Многодетная семья из Берзской волости возмущена действиями сотрудников Государственной полиции в отношении их 12-летнего сына, которого подозревают в вандализме.
За рубежом:
Точно ответить на вопрос о том, что именно стало причиной гибели батискафа "Титан", можно будет лишь после тщательного изучения всех обнаруженных фрагментов. Однако уже сейчас эксперты выдвигают различные версии случившегося.
В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем вечером в четверг.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет России в отношении министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Новые публикации на Западе добавили деталей к расследованию взрывов на "Северных потоках". Cледователи в ФРГ сконцентрировались на версии о причастности к ним украинских диверсантов.
Интересное чтиво:
7 июля в Юрмале в ботаническом саду легендарной виллы Морберга выступит поп-рок группа AloeVera. В беседе с RUS TVNET солистка коллектива Вера Мусаелян рассказала об особой связи с Латвией, новом альбоме и запрете на выступления в РФ.
Главным идеологическим сырьем на мельнице российской пропаганды на прошлой неделе стали Петербургский международный экономический форум и контрнаступление Украины. Заодно были перемолоты и навалом скопившиеся на складах пропагандистов плевелы о европейском нацизме, западной гегемонии и стремлении НАТО спровоцировать Третью мировую войну. Разумеется, снова прозвучали старые лозунги о том, что в связи с поставкой в Украину истребителей F16 должны быть нанесены удары по аэродромам стран, откуда эти истребители будут взлетать.
Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с журналистом и медиаменеджером Сергеем Николаевичем отметила, что у фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala политического окраса не будет.
Алена Остапенко, первая ракетка Латвии, обыграла легенду тенниса Винус Уильямс в 1/8 финала теннисного турнира серии WTA 250 в Бирмингеме и вышла в четвертьфинал.
По словам друзей Калева Тикка, пилота гирокоптера, разбившегося в эстонском Харьюмаа в четверг вечером, Тикк был давним любителем авиации, а во время рокового полета готовился к авиашоу.
Буквально год назад эстонская теннисистка Анетт Контавейт сенсационно взлетела на вторую строчку мирового рейтинга WTA, на которой смогла продержаться все лето. На этой неделе эстонка также неожиданно объявила о завершении карьеры.
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