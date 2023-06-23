Вечером 23 июня в Telegram-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", распространилось видео, сделанное якобы на месте ракетного удара. На видео слышен разговор двух людей, которые уверены, что до обстрелянных позиций не могли добить ВСУ, и обвиняют в ударе российское Министерство обороны.
Видео ⟩ Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерям "Вагнер" и пообещал "восстановить справедливость"
Последствия удара и возможные жертвы по видеозаписи оценить сложно.
Позднее в канале пресс-службы Пригожина также появились два голосовых сообщения. В нем голос, похожий на голос главы ЧВК пообещал "ответить на злодеяние": "Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым леагераям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе по его базе со стороны Министерства обороны.— 1¢ wise (@mikailme) June 23, 2023
А вот и ответка от Шойгу прилетела. Замечательный жабогадюкинг, продолжайте pic.twitter.com/nPB5Wzwldc
Во втором голос, якобы принадлежащий Пригожину, сказал: "Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Те кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожиди многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут оказать сопротивление, мы будем считать, что это угроза - и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу.
После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после - справедливость для всей России".
"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв - это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", - говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Позже Пригожин заявил, что Шойгу "бежал из Ростова": "Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", - сказал Пригожин.
Позднее Пригожин сообщил, что Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы нанести удар по позициям ЧВК. "Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнера, он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить", - говорится в очередном аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Также Пригожин заявил, что большинство военных "горячо поддерживают" ЧВК "Вагнер". "Приходят сообщения: "Спасибо, парни!", "Наконец-то наступит справедливость в армии", "Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасов и чтобы нас перестали кидать "на мясо"", - говорится в новом голосовом сообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Также основатель ЧВК Вагнера заявил, что Сергей Шойгу якобы велел спрятать в одном из ростовских моргов «2 тысячи тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери».
Реакции
ФСБ России возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
В российском Минобороны заявления назвали информационной провокацией. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - говорится в сообщении ведомства.
Тем временем ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщает, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры.
Audio. pic.twitter.com/hnuu42JhmY— Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023
#BREAKING Prigozhin publishes his statement, says Russian Army shelled Wagner's camp, says he is moving his units to Moscow to "punish" the military, "restore justice", urges military not trying to stop his units, threatens to kill anyone who will try.pic.twitter.com/0Tp0yW7O5E— Sergej Sumlenny (@sumlenny) June 23, 2023
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