Видео ⟩ Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерям "Вагнер" и пообещал "восстановить справедливость"

После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после - справедливость для всей России".

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв - это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", - говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Позже Пригожин заявил, что Шойгу "бежал из Ростова": "Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", - сказал Пригожин.

Позднее Пригожин сообщил, что Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы нанести удар по позициям ЧВК. "Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнера, он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить", - говорится в очередном аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.