Видео и Фото ⟩ Евгений Пригожин занял Ростов и планирует идти на Москву

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится "в штабе и что на часах 7:30 утра". По его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК "Вагнер". Независимых подтверждений этой информации нет.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям и призвал их не выходить из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.

Губернатор не упоминал Пригожина, а также то, что военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа

В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".

В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции

"Медуза" рассказала, какие ограничения вводятся при режиме контртеррористической операции. Вот лишь самые главные: