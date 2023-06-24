Видео и Фото ⟩ Евгений Пригожин занял Ростов и планирует идти на Москву

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится "в штабе и что на часах 7:30 утра". По его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК "Вагнер". Независимых подтверждений этой информации нет.
В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям и призвал их не выходить из дома.
"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.
Губернатор не упоминал Пригожина, а также то, что военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа
В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".
В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции
"Медуза" рассказала, какие ограничения вводятся при режиме контртеррористической операции. Вот лишь самые главные:
- У жителей можно будет проверять документы, если их нет, то человека можно доставить в полицию,
- Полиция может "удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", убирать машины,
- Спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете,
- Власти смогут использовать личные автомобили жителей,
- Могут выключить любую связь - как телефонную, так и доступ к интернету,
- Сотрудники спецслужб смогут без решения суда входить в любые помещения,
- Продажу алкоголя могут ограничить.