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Видео и Фото ⟩ Евгений Пригожин занял Ростов и планирует идти на Москву

Дополнено в 9:40
rus.tvnet.lv
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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин Фото: Kuvatõmmis Prigožini pöördumisest
  • Бойцы ЧВК "Вагнер" оцепили административные здания в Ростове-на-Дону
  • Пригожин провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым

Вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позициям "Вагнер" был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны РФ (в ведомстве это отрицают). После чего Пригожин пообещал начать "марш справедливости", который власти РФ восприняли, как попытку переворота. RUS TVNET следит за конфликтом и собрал последние новости к этому часу.

В ночь на 24 июня появилось видео, на котором видно, как, предположительно, колонна техники ЧВК "Вагнер" движется по Ростовской области.

Ночью Евгений Пригожин записал видеообращение и заявил, что его люди сбили два военных вертолета. По его словам, вертолеты открыли огонь по "гражданской колонне". Он не опубликовал никаких доказательств произошедшего и не раскрыл где это произошло и при каких обстоятельствах .

Утром в субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону, у здания Южного военного округа, заняли позиции вооруженные люди. Предполагается, что - это бойцы ЧВК "Вагнер".

Утром в субботу, 24 июня, "Медуза" опубликовало видео, в котором видно, что Евгений Пригожин находится  в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.

Кроме Евкурова, на видео, по всей видимости, присутствует генерал Владимир Алексеев, который накануне записал к ЧВК "Вагнера" видеобращение с призывом остановиться.

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится "в штабе и что на часах 7:30 утра". По его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК "Вагнер". Независимых подтверждений этой информации нет. 

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям и призвал их не выходить из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.

Губернатор не упоминал Пригожина, а также то, что военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа

В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".

В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции

"Медуза" рассказала, какие ограничения вводятся при режиме контртеррористической операции. Вот лишь самые главные: 

  • У жителей можно будет проверять документы, если их нет, то человека можно доставить в полицию,
  • Полиция может "удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", убирать машины,
  • Спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете,
  • Власти смогут использовать личные автомобили жителей,
  • Могут выключить любую связь - как телефонную, так и доступ к интернету,
  • Сотрудники спецслужб смогут без решения суда входить в любые помещения,
  • Продажу алкоголя могут ограничить.

Ранее на улицах Москвы появилась бронетехника. Российские СМИ сообщали, что в городе по тревоге поднят ОМОН, взяты под усиленную охрану органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Реакция российских властей

Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер": "Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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