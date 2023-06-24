Видео и Фото ⟩ Пригожин не сдается, в Ростове взрывы и стрельба, Москва готовится к обороне

Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет "мирняк" (мирное население). При этом бьют по "мирняку", потому что не попадают. И бьют куда попало. Поэтому мы - патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит - это те, кто собрались вокруг подонков".
Напомним, что в ночь на 24 июня появилось видео, на котором видно, как колонна техники ЧВК "Вагнер" движется по Ростовской области.
Ночью Евгений Пригожин записал видеообращение и заявил, что его люди сбили два военных вертолета. По его словам, вертолеты открыли огонь по "гражданской колонне". Он не опубликовал никаких доказательств произошедшего и не раскрыл где это произошло и при каких обстоятельствах .
Ростов-на-Дону
Утром в субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону, у здания Южного военного округа (ЮВО), заняли позиции вооруженные люди. Прзже подтвердилось, что это были бойцы ЧВК "Вагнер".
Утром в субботу, 24 июня, "Медуза" опубликовало видео, в котором видно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.
"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.
Кроме Евкурова, на видео присутствует генерал Владимир Алексеев, который накануне записал к ЧВК "Вагнера" видеобращение с призывом остановиться.
Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится "в штабе и что на часах 7:30 утра". По его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК "Вагнер".