Видео и Фото ⟩ Пригожин не сдается, в Ростове взрывы и стрельба, Москва готовится к обороне

Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка - а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной - мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву.