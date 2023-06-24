Цауне завоевала золотую медаль в беге на 5000 метров

Цауне быстрее всех пробежала дистанцию в 5000 метров во втором дивизионе командного чемпионата Европы. Цауне добралась до финиша за 15 минут 21 секунду.

В третьем дивизионе никто из участниц не преодолел дистанцию ​​быстрее, а в соревнованиях первого дивизиона победу одержала итальянка Надя Баттоклетти с результатом 15 минут 25,09 секунды, заняв второе место. А британская спортсменка Ханна Нутталл, завоевавшая бронзовую медаль, финишировала на 4,4 секунды позже Баттоклетти.

В этом году командный чемпионат Европы является частью Европейских игр 2023 года, результаты всех трех дивизионов включены в оценку Европейских игр.

Первые два дивизиона состоят из 16 команд в каждом, а третий дивизион состоит из других зарегистрированных команд Европейского легкоатлетического ассоциации.

На третьих Европейских играх Латвию представляют 96 спортсменов в 17 видах спорта.

Чемпионат пройдет с 21 июня по 2 июля в Кракове и других городах Польше.

Европейские игры проходят раз в четыре года. Первые игры прошли в 2015 году в Баку, вторые в 2019 году в Минске.