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Видео ⟩ В Воронеже горит нефтебаза

rus.tvnet.lv
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Взрыв нефтебазы в Воронеже
Взрыв нефтебазы в Воронеже Фото: Скриншот с Telegram "Униан"

В социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, что возгорание началось, предположительно, после взрыва. На видео можно увидеть вертолет, но неясно, имел ли он какое-то отношение к взрыву и пожару, пишет Русская служба BBC.

В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль все военные объекты в городе.

"Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, все как в Ростове", - подтвердил источник, близкий к центральному аппарату ФСБ. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК "Вагнер" у них нет.

В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Российские СМИ сообщают, что в районе села Верхний Мамон между Ростовом и Воронежем слышны взрывы, стрельба, летает авиация. Село находится рядом с трассой М-4 "Дон". Перекрыто движение по части трассы в Воронежской области.

Внимание: на видео ненормативная лексика

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