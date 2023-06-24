СМИ: Кремль пытался договориться с Пригожиным, а теперь Путин планирует его "ликвидировать"

"Ему звонили из администрации президента (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса", - рассказал источник "Важных историй".

По его словам, после того как Пригожин отказался, Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и разобраться "по-жесткому".

Другой источник СМИ, близкий к Генштабу Вооруженных сил России, сообщил, что Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве.

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие", - говорит источник

По его словам, у армии России нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.