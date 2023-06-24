В Риге горит четырехэтажное здание - происходит спасение людей

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в Риге в субботу вечером возник пожар в четырехэтажном здании. Помещения задымлены, и происходит спасение людей.
VUGD сообщает, что в 18:38 пожарные получили вызов на улицу Брайля в Риге, где пожар разгорелся в четырехэтажном здании.
На месте происшествия находятся 36 пожарных, которые работают над
По информации VUGD, в прошлом году от пожаров в праздничные каникулы пострадали восемь человек, один погиб, поэтому служба повторно призывает людей быть осторожными.
Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 100 вызовов - 34 на пожары, в том числе пять лесных, в 16 случаях требовалась помощь спасателей, а также поступило 50 ложных вызовов.
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