В Риге горит четырехэтажное здание - спасают людей

VUGD сообщает, что в 18:38 пожарные получили вызов на улицу Брайля в Риге, где в четырехэтажном здании разгорелся пожар.

На месте происшествия находятся 36 пожарных.

По информации VUGD, в прошлом году от пожаров в праздничные выходные пострадали восемь человек, один погиб, поэтому служба повторно призывает людей быть осторожными.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 100 вызовов: 34 - на пожары, в том числе в пяти случаях горел лес, в 16 случаях требовалась помощь спасателей, а 50 вызовов оказались ложными.