Глава ЧВК "Вагнер" объявил о том, что его поход на Москву отменяется, и что "колонны уходят в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану". Что происходит в России прямо сейчас?
Что происходит после мятежа ⟩ Танки уезжают, ямы закапывают, уголовное дело отменят
Путин поблагодарил Лукашенко
Алекснадр Лукашенко снова созвонился с Путиным. Пресс-служба Лукашенко заявила, что тот "подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу".
Напомним, именно пресс-служба Лукашенко первая заявила о том, что Пригожин принял решение закончить мятеж.
Что происходит в городах
Агентство РИА Новости РИА публикует кадры из Ростова-на-Дону, пишет "Медуза". Сообщается, что "вагнеровцы" заводят танки и готовятся уезжать.
Телеканал "Дождь" также опубликовал короткое видео из Ростова. На нем наемники ЧВК "Вагнер" собираются, люди аплодируют им и кричат: "Вагнер сила!"
В свою очередь, в Липецкой области обратно закапывают ямы, вырытые в ожидании бойцов ЧВК "Вагнер", передает Telegram-канал Baza.
При этом в Москве сохраняется режим КТО. Также остается в силе решение мэрии о нерабочем дне в понедельник, 26 июня.
Согласно источникам "Би-би-си", в Москве все еще заметно большое количество вооруженных сотрудников силовых органов - полиция, спецназ Росгвардии, ФСО. При этом военная техника уезжает из города.
Другие последствия
Отдельные Telegram-каналы сообщают, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а бойцы ЧВК "Вагнер" получат "юридический иммунитет".
Кроме того, появляется информация о новых санкциях со стороны западных стран в отношении ЧВК "Вагнер".
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.
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