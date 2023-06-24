Что происходит после мятежа ⟩ Танки уезжают, ямы закапывают, уголовное дело отменят

Путин поблагодарил Лукашенко

Алекснадр Лукашенко снова созвонился с Путиным. Пресс-служба Лукашенко заявила, что тот "подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу".

Напомним, именно пресс-служба Лукашенко первая заявила о том, что Пригожин принял решение закончить мятеж.

Что происходит в городах

Агентство РИА Новости РИА публикует кадры из Ростова-на-Дону, пишет "Медуза". Сообщается, что "вагнеровцы" заводят танки и готовятся уезжать.

Телеканал "Дождь" также опубликовал короткое видео из Ростова. На нем наемники ЧВК "Вагнер" собираются, люди аплодируют им и кричат: "Вагнер сила!"

В свою очередь, в Липецкой области обратно закапывают ямы, вырытые в ожидании бойцов ЧВК "Вагнер", передает Telegram-канал Baza.

При этом в Москве сохраняется режим КТО. Также остается в силе решение мэрии о нерабочем дне в понедельник, 26 июня.