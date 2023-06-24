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Полиция ищет пропавшего без вести Дмитрия Козловского

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Пропавший Дмитрий Козловский
Пропавший Дмитрий Козловский Фото: Valsts policija.

Должностные лица Рижского восточного управления Государственной полиции ищут пропавшего без вести, родившегося в 1986 году Дмитрия Козловского, который 21 июня вышел из медицинского учреждения в Риге, на ул. Дунтес, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: 185 см, среднего телосложения, темно-коричневые, короткие волосы, борода и короткие усы.

Возможная одежда: черная спортивная обувь, темная рубашка, коричневые джинсы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о его местонахождении, позвонить по номеру 110.

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