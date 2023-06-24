Полиция ищет пропавшего без вести Дмитрия Козловского

Должностные лица Рижского восточного управления Государственной полиции ищут пропавшего без вести, родившегося в 1986 году Дмитрия Козловского, который 21 июня вышел из медицинского учреждения в Риге, на ул. Дунтес, и его местонахождение до сих пор неизвестно.