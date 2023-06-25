Фото ⟩ Наемники "Вагнер" ночью покинули Ростов-на-Дону

Грузовые автомобили с наемниками, танки и другие бронированные машины вернулись в полевые лагеря за пределами города, ссылаясь на руководителя Ростовской области Василия Голубева, сообщает агентство ТАСС.

РИА Новости, ссылаясь на свидетеля, сообщило, что сам руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оставил штаб южного военного округа России в Ростове-на-Дону. Перед тем как "вагнеровцы" уехали, десятки людей, собравшихся возле штаба, приветствовали боевиков.

Фото: наемники ЧВК "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.