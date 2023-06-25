Американские СМИ: разведка заранее знала о планах Пригожина

Разведка США уже несколько дней назад установила признаки, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирается восстать против военного управления России, сообщает американские СМИ.
Должностные лица разведывательных служб проинформировали Белый дом, Пентагон и Конгресс за день до шествия Пригожина в Москву, сообщают газеты Washington Post и New York Times.
Разведка США уже в середине июня впервые заметила признаки, что Пригожин и "Вагнер" намерены направиться против российского военного управления, сообщает Washington Post. New York Times отмечает, что в середине недели эта информация была уже достаточно точной и тревожной, чтобы проинформировать об этом Белый дом, Пентагон и Конгресс.
Разведка США считает, что президент России Владимир Путин был информирован о восстании Пригожина по меньшей мере за день до этого, сообщил Washington Post.
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