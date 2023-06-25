Американские СМИ: разведка заранее знала о планах Пригожина

Должностные лица разведывательных служб проинформировали Белый дом, Пентагон и Конгресс за день до шествия Пригожина в Москву, сообщают газеты Washington Post и New York Times.

Разведка США уже в середине июня впервые заметила признаки, что Пригожин и "Вагнер" намерены направиться против российского военного управления, сообщает Washington Post. New York Times отмечает, что в середине недели эта информация была уже достаточно точной и тревожной, чтобы проинформировать об этом Белый дом, Пентагон и Конгресс.

Разведка США считает, что президент России Владимир Путин был информирован о восстании Пригожина по меньшей мере за день до этого, сообщил Washington Post.