ISW: предположение, что мятеж Пригожина - инсценировка Кремля, абсурдно

В отчете сообщается, что мятеж Пригожина продемонстрировал нехватку резервов российских войск в тыловых районах. Также велика вероятность, что эти события ухудшат моральный дух российских военных.

По мнению ISW, что теперь ЧВК "Вагнер" перестанет существовать в роли независимого игрока, по крайней мере, в нынешнем виде. Отдельные элементы ЧВК "Вагнер" могут продолжать существование в подчинении Минобороны России.

Аналитики так же уточнили, что пока не ясно, как именно Кремль будет отделять участвовавший и не участвовавший в мятеже личный состав "Вагнера".

ISW предполагает, что, учитывая координацию и скорость передвижения ЧВК "Вагнер", Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, хотя и подтвердить эту гипотезу нельзя.

Отмечается и то, что пока непонятно, заручился ли Пригожин поддержкой командиров или рядового состава "Вагнера" перед заключением сделки, и многие военнослужащие "Вагнера", вероятно, будут недовольны необходимостью подписания контрактов с Минобороны, демобилизации или передислокации за пределы Украины.

Фото: наемники "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону