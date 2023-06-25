Американский Институт изучения войны (ISW) прокомментировал события 24 июня в России. Эксперты считают, что Александр Лукашенко, скорее всего, воспользуется своей ролью посредника в приостановке мятежа Евгения Пригожина в своих интересах. Эксперты также указывают, что предположение о том, что восстание Пригожина и посредничество Лукашенко инсценировал Кремль, является абсурдным.
ISW: предположение, что мятеж Пригожина - инсценировка Кремля, абсурдно
В отчете сообщается, что мятеж Пригожина продемонстрировал нехватку резервов российских войск в тыловых районах. Также велика вероятность, что эти события ухудшат моральный дух российских военных.
По мнению ISW, что теперь ЧВК "Вагнер" перестанет существовать в роли независимого игрока, по крайней мере, в нынешнем виде. Отдельные элементы ЧВК "Вагнер" могут продолжать существование в подчинении Минобороны России.
Аналитики так же уточнили, что пока не ясно, как именно Кремль будет отделять участвовавший и не участвовавший в мятеже личный состав "Вагнера".
ISW предполагает, что, учитывая координацию и скорость передвижения ЧВК "Вагнер", Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, хотя и подтвердить эту гипотезу нельзя.
Отмечается и то, что пока непонятно, заручился ли Пригожин поддержкой командиров или рядового состава "Вагнера" перед заключением сделки, и многие военнослужащие "Вагнера", вероятно, будут недовольны необходимостью подписания контрактов с Минобороны, демобилизации или передислокации за пределы Украины.
Фото: наемники "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону
Предполагается, что Лукашенко попытается использовать деэскалацию вооруженного восстания для достижения своих целей, таких как задержка формализации Союзного государства России и Беларуси или предотвращение использования Путиным белорусских сил в Украине.
Аналитики указывают и то, что Кремль сейчас находится в состоянии глубокой нестабильности. Соглашение с Лукашенко - это краткосрочное, а не долгосрочное решение, а переворот Пригожина обнажил слабые места.
По мнению специалистов, предположение, что восстание Пригожина, реакция Кремля и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем, являются абсурдными.
Они также отмечают: мятеж Пригожина и развязка событий 23-24 июня - хотя это не обязательно борьба Пригожина и Кремля в полном объеме - вероятно, нанесет значительный ущерб власти Путина и российским военным усилиям в Украине.
Фото: усиленная безопасность на улицах Москвы 24 июня
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!