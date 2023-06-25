Латвийские баскетболисты 3x3 стали чемпионами Европейских игр

В финале латвийские баскетболисты победили команду Бельгии со счётом 19:11, а в матче за бронзовые медали Польша победила Германию - 21:18.

В составе сборной Латвии золотые медали Европейских игр выиграли Францис Лацис, Кристап Глудитис, Зигмарс Раймо и Карлис Апситис.

Латвийские баскетболисты на групповом этапе победили испанцев (21:12) и бельгийцев (21:16), а затем уступили словенцам (18:21). В 1/4 финала Латвия выиграла у Литвы (21:18), а в полуфинале обыграла Польшу (21:19).

В женском турнире победа досталась Литве, которая в финале победила Францию со счётом 19:16. В матче за третье место Испания обыграла Румынию (21:15).

Латвийские баскетболистки потерпели три поражения на групповом этапе и не смогла выйти в четвертьфинал.

На Европейских играх этого года Латвию представляют 96 спортсменов в 17 видах спорта. Соревнования проходят с 21 июня по 2 июля в Кракове и других городах Польши.

Европейские игры проходят раз в четыре года. Первые игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые в 2019 году в Минске.