ВИДЕО ⟩ "Вирслига" вернулась после перерыва на игры сборных

19-й тур чемпионата Латвии начался с победы "Лиепаи" над "Меттой" - 3:2. Голами в составе победителей отметились Эдуард Тиденбергс и бразилец Додо, оформивший дубль. У "Метты" отличились Бруно Мелнис и литовец Криступас Кершис.

Уверенную победу одержала RFS, которая на выезде обыграла "Валмиеру" со счётом 3:0. Счёт на 8-й минуте открыл защитник Жига Липушчек, а во втором тайме Исмаэль Диоманде ещё дважды поразил ворота хозяев.

"Ауда" нанесла разгромное поражение "Супер Нове" - 5:0. На 11-й минуте счёт в матче открыл Даниил Улимбашев, а ещё три минуты спустя латвийский полузащитник оформил дубль. На 36-й минуте отличился Алексей Савельев, а затем дублем в ворота хозяев отметился Режиналдо Рамирес, который этим летом перешёл из "Риги" в "Ауду".