ВИДЕО ⟩ "Вирслига" вернулась после перерыва на игры сборных

Чемпионат Латвии по футболу вернулся после перерыва на игры сборных. Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 19-го тура "Вирслиги".
19-й тур чемпионата Латвии начался с победы "Лиепаи" над "Меттой" - 3:2. Голами в составе победителей отметились Эдуард Тиденбергс и бразилец Додо, оформивший дубль. У "Метты" отличились Бруно Мелнис и литовец Криступас Кершис.
Уверенную победу одержала RFS, которая на выезде обыграла "Валмиеру" со счётом 3:0. Счёт на 8-й минуте открыл защитник Жига Липушчек, а во втором тайме Исмаэль Диоманде ещё дважды поразил ворота хозяев.
"Ауда" нанесла разгромное поражение "Супер Нове" - 5:0. На 11-й минуте счёт в матче открыл Даниил Улимбашев, а ещё три минуты спустя латвийский полузащитник оформил дубль. На 36-й минуте отличился Алексей Савельев, а затем дублем в ворота хозяев отметился Режиналдо Рамирес, который этим летом перешёл из "Риги" в "Ауду".
Победу одержала также "Рига", которая на выезде победила "Елгаву" со счётом 3:1. Рижане вышли вперёд уже на 2-й минуте благодаря точному удару Марко Регжи. За 10 минут до перерыва Виктор Осуагву сравнял счёт на табло, но во втором тайме два гола Кемельо Нгуэны принесли "Риге" победу.
В заключительном матче 20-го тура "Даугавпилс" прервал серию из трёх матчей без побед и взял три очка в матче с "Тукумсом" - 3:1. Дублем в составе хозяев отметился камерунец Уильям Муквелле, ещё один гол на счету Валерия Лизунова. У "Тукумса" единственный гол забил литовец Фаустас Степонавичюс.
В 20-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 29-30 июня, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" - с "Аудой", "Даугавпилс" - с "Елгавой", "Супер Нова" - с "Тукумсом", а "Рига" - с RFS.
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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