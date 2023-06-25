Британский генерал предупреждает о нападении "Вагнер" на Украину из Беларуси

Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о нападении наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником, Евгением Пригожиным, в изгнание последуют многие наемники. То, что Пригожин после восстания против Кремля переезжает в Беларусь, создает опасения, телеканалу Sky News сказал бывший начальник штаба. Если он соберет вокруг себя "эффективные силы", это станет угрозой.