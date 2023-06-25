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Британский генерал предупреждает о нападении "Вагнер" на Украину из Беларуси

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Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону Фото: Reuters/ScanPix

Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о нападении наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником, Евгением Пригожиным, в изгнание последуют многие наемники. То, что Пригожин после восстания против Кремля переезжает в Беларусь, создает опасения, телеканалу Sky News сказал бывший начальник штаба. Если он соберет вокруг себя "эффективные силы", это станет угрозой.

В субботу вечером глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону, но его нынешнее местонахождение неизвестно. В видеозаписи, опубликованной в Интернете, видно, как автомашина, в которой находится Пригожин, покидала центр города.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.

Фото: наемники "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону

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