Британский генерал предупреждает о нападении "Вагнер" на Украину из Беларуси

Бывший британский генерал Ричард Данат предупреждает о нападении наемников ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси, если за их начальником, Евгением Пригожиным, в изгнание последуют многие наемники. То, что Пригожин после восстания против Кремля переезжает в Беларусь, создает опасения, телеканалу Sky News сказал бывший начальник штаба. Если он соберет вокруг себя "эффективные силы", это станет угрозой.
В субботу вечером глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону, но его нынешнее местонахождение неизвестно. В видеозаписи, опубликованной в Интернете, видно, как автомашина, в которой находится Пригожин, покидала центр города.
Пригожин под восторженные крики горожан покидает штаб ЮВО в Ростове. pic.twitter.com/bOQoI3pahy— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) June 24, 2023
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.
Фото: наемники "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону
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