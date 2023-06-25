Британский генерал: "Вагнер" может напасть на Украину из Беларуси

То, что Пригожин после восстания против Кремля переезжает в Беларусь, создает опасения, сказал бывший начальник штаба телеканалу Sky News. Если он соберет вокруг себя "эффективные силы", он снова станет угрозой для украинского фланга, который находится ближе всего к Киеву, считает член Палаты лордов Данат. Этот фланг стал одним для РФ в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Даната, "вполне возможно", что Россия может использовать ЧВК "Вагнер" ​​для попытки снова напасть на Киев.

Как сказал Данат, влияние попытки мятежа Пригожина будет ощущаться еще долго, однако немедленных победителей после "вчерашнего фиаско" не было. По словам Даната, власть президента России Владимира Путина определенно подорвана, а в российской армии есть некоторая неразбериха.

В субботу вечером глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону, но его нынешнее местонахождение неизвестно. В видеозаписи, опубликованной в Интернете, видно, как автомашина, в которой находится Пригожин, покидала центр города.

Пригожин под восторженные крики горожан покидает штаб ЮВО в Ростове. pic.twitter.com/bOQoI3pahy — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) June 24, 2023

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.

Фото: наемники "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону